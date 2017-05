RAIC Journal: The State of Indigenous Architecture in Canada

May 11, 2017

by Dr. Daniel M. Millette

In spite of several hundred years of difficult challenges that include culturally destructive colonial strategies, many Indigenous communities are experiencing a period of self-actualized revitalization whereby culture is openly celebrated and outwardly presented. This is apparent through art, language and tradition, all manifested through a number of community facets, including architecture—the subject of the RAIC International Indigenous Architecture and Design Symposium being held in Ottawa on May 27. The symposium brings together some of the architects practicing within the Indigenous landscape, be it in what are now known as Canada, Australia, New Zealand, or elsewhere.

During 20 years of traveling to over 250 Indigenous communities, I have observed a clear and accelerating shift toward what might be called the “ taking back” of community planning and architectural design, whereby community members are increasingly taking on active roles in the design of their communities and facilities.

The inclusion of community members throughout the design processes highlights a return to direct community control over environmental design on Indigenous lands. The result has been community empowerment that transcends plan or building, generating projects that are closer to traditional tenets that still consider land use planning and architecture as interwoven processes.

Indeed, a surge of Indigenous-initiated environmental design initiatives has emerged. In Canada, many of these initiatives can be seen as original land-use planning combinations, and unique architectural typologies brought about by new or renewed needs. This is design that derives from beyond place and program; it stems directly from cultural consequences. In addition to traditional spaces that are actively and continuously rebuilt, new spaces of cultural interaction, places of healing, and buildings for traditional practice, among many others, are being designed throughout the Indigenous landscape.

Designed by Indigenous and non-Indigenous architects, the architecture presented in the symposium and the following pages of the RAIC Journal highlight examples of what is poised to become “ the new normal” in Indigenous architecture.

En dépit des centaines d’années pendant lesquelles elles ont été confrontées à des défis de taille, notamment en raison de stratégies coloniales destructrices sur le plan culturel, bien des communautés autochtones connaissent actuellement une période de revitalisation et d’épanouissement dans laquelle la culture est célébrée ouvertement et présentée à l’extérieur. Cette revitalisation s’exprime dans l’art, la langue et la tradition comme en témoignent plusieurs aspects liés à ces communautés, y compris la tenue du Symposium international sur l’architecture et le design autochtones de l’IRAC, à Ottawa, le 27 mai. L’événement ras-semble des architectes qui exercent dans le paysage autochtone au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs dans le monde.

Pendant 20 ans, j’ai visité plus de 250 communautés autochtones. J’ai observé un virage clair et accéléré vers ce que l’on pourrait appeler le «retour» de la planification et du design architectural dans les communautés. J’ai aussi constaté que les membres des communautés étaient de plus en plus nombreux à jouer des rôles actifs dans la conception de leurs communautés et de leurs installations.

L’intégration de ces membres tout au long du processus de conception met en lumière un retour au contrôle direct de la communauté sur l’aménagement du milieu dans les terres autochtones. Il en résulte une autonomisation des communautés qui transcende le plan ou le bâtiment et qui génère des projets plus près des croyances traditionnelles selon lesquelles la planification de l’utilisation des terres et l’architecture sont toujours des processus imbriqués.

De fait, on a vu apparaître une poussée des initiatives de design environnemental initiées par des Autochtones. Au Canada, nombre de ces initiatives peuvent être considérées comme des combinaisons originales d’utilisation des terres et de typologies architecturales uniques créées par des besoins nouveaux ou renouvelés. Le design n’est pas simplement dicté par le lieu et le programme; il découle directement des conséquences culturel-les. En plus des espaces traditionnels qui sont activement et continuellement rebâtis, on voit apparaître de nouveaux espaces d’interaction culturelle, des lieux de guérison, des bâtiments voués aux pratiques traditionnelles et bien d’autres installations, à la grandeur du paysage autochtone.

Conçue par des architectes autochtones et non autochtones, l’architecture présentée au symposium et dans les pages qui suivent du Journal de l’IRAC illustre ce qui est appelé à devenir la «nouvelle normalité» en architecture autochtone.