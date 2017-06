Mon voisin l’architecte, cet inconnu ? Jamais plus !

June 27, 2017

181, rue St-Antoine Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X8

L’architecture du Stade de soccer : sportive, audacieuse et écologique !

une visite participative en compagnie :

de l’architecte-concepteur Gilles Saucier (Saucier+Perrotte Architectes)

du chroniqueur en architecture et design urbain Marc-André Carignan

avec la participation de l’ARS-Concordia

Commissaire : Pauline Butiaux

>> Réservez dès maintenant, les places sont limitées !

Montréal est aussi une ville de soccer ! Au cœur du complexe environnemental de Saint-Michel se niche un bâtiment baigné de lumière, un défi d’ingénierie et un modèle de développement durable : le Stade de soccer de Montréal ! Nouvel équipement sportif inauguré il y a un an, mais aussi lieu culturel et de rassemblement, le Stade de soccer est une œuvre unique à Montréal, remarquée à l’étranger et maintes fois primée !

Stade de soccer de Montréal

Mardi 27 juin 2017 – 17h30 à 19h

9235, avenue Papineau – Montréal

Réservation obligatoire sur Eventbrite ou à la MAQ au 514 868-6691

